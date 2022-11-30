Мадрид: взрыв в украинском посольстве

Украина усиливает меры безопасности во всех своих посольствах после взрыва бомбы, от которой пострадало ее дипломатическое представительство в Мадриде в эту среду. Конверт был адресован послу и не проходил через сканер, а был вскрыт охранником в саду. Мужчина получил легкие ранения и смог сам добраться до больницы. Остальные сотрудники посольства не пострадали.

Украинские власти попросили Испанию срочно расследовать случившееся. Испанская Полиция активировала антитеррористический протокол. На место приехали подразделения по обезвреживанию взрывчатки Tedax и кинологи с собаками.