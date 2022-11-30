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Испания

Мадрид: взрыв в украинском посольстве

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 Кнарик Хачатрян
Полицейские стоят в оцеплении на территории рядом с посольством Украины в Мадриде /Испания / 30 ноября 2022 года.
Полицейские стоят в оцеплении на территории рядом с посольством Украины в Мадриде /Испания / 30 ноября 2022 года.   -   Авторское право  Paul White/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Украина усиливает меры безопасности во всех своих посольствах после взрыва бомбы, от которой пострадало ее дипломатическое представительство в Мадриде в эту среду. Конверт был адресован послу и не проходил через сканер, а был вскрыт охранником в саду. Мужчина получил легкие ранения и смог сам добраться до больницы. Остальные сотрудники посольства не пострадали. 

Украинские власти попросили Испанию срочно расследовать случившееся. Испанская Полиция активировала антитеррористический протокол. На место приехали подразделения по обезвреживанию взрывчатки Tedax и кинологи с собаками.