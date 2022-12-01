Сборная Германии вылетела с ЧМ-2022 в Катаре

История повторяется. Сборная Германии второй раз подряд не смогла пробиться в плей-офф чемпионата мира по футболу. В Катаре Томас Мюллер и компания после поражения от Японии и ничьей с Испанией смогли сломить сопротивление Коста-Рики 4:2.

Однако это победа не вывела бундесманшафт в плей-офф после неожиданного поражения испанцев от команды Японии - 1:2. После своего успеха Япония занимает в группе Е первое место и в 1/8 финала сразится с Хорватией. Соперником Испании станет еще одна сенсация турнира, команда Марокко.

Чуть раньше еще одной сенсацией стал вылет с турнира бронзового призера предыдушего мундиаля, команды Бельгии, которая в матче последнего турнира сыграла вничью 0:0 с Хорватией. Голевые моменты были у обеих команд, но бельгийцами для выхода из группы была нужна только победа, и свои шансы Ромелу Лукаку и компания не использовали. Хорватия заняла в группе F второе место, а первой неожиданно стала команда Марокко, которая победила Канаду со счетом 2:1 и впервые с 1986 года пробилась в плей-офф мирового первенства.