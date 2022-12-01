"Приезжайте и посмотрите своими глазами": Зеленский пригласил Маска в Украину

Ожесточенные бои за Бахмут продолжаются и могут только усилиться — сюда, как сообщается, направляются отведенные с правого берега Днепра российские войска.

С лета здесь нет воды и электричества, но оставшиеся жители отказываются уезжать.

В свою очередь Владимир Зеленский прокомментировал предложенные Илоном Маском еще в октябре условия, на которые должен пойти Киев, чтобы положить конец войне.

Среди них признание Крыма российским и проведение референдумов в аннексированных регионах под эгидой ООН.

Я всегда говорил открыто. Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину, и вы увидите это своими глазами. После этого вы скажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее закончить Владимир Зеленский президент Украины

Тем временем телекоммуникационные инженеры пытаются сохранить линии связи открытыми после того, как российские удары лишили их электричества. Они регулярно заправляют генераторы, чтобы обеспечить энергией вышки мобильной связи.

Сейчас у нас в Украине действуют как веерные, так и аварийные отключения. Поэтому для бесперебойной работы станций у нас есть такие стационарные дизельные генераторы, которые мы используем для поддержания нашей сети Юрий Дугнист инженер украинского мобильного оператора "Киевстар"

Вдали от войны первая леди Украины Елена Зеленская вместе с королем Карлом III посетила украинский католический Собор Святого Семейства в Изгнании в Лондоне.

Вместе они открыли новый центр приема украинских беженцев.

С начала войны британские семьи приняли у себя дома более 100 тысяч украинцев.