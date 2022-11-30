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Украина

ВСУ готовятся освободить стратегический Кинбурнский полуостров

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 Euronews
Украинский флаг у памятника "Родина-мать" в Киеве
Украинский флаг у памятника "Родина-мать" в Киеве   -   Авторское право  Bernat Armangue/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Украинская армия готовится освободить от российских войск стратегический Кинбурнский полуостров.

С его узкой оконечности можно контролировать доступ как к Херсону, так и к Николаеву. Небольшой клочок земли, но имеющий огромное значение для обеих армий.

Особую опасность на подступах к Кинбурнской косе представляют мины. Украинские саперы ведут работы по их обезвреживанию.

На восточном фронте, в Донецкой области украинские военные используют для обстрела российских линий снабжения новую реактивную систему залпового огня "Буревой", разработка которой завершилась в 2021 году. Она пришла на смену устаревших систем "Ураган".

Между тем, Министерство обороны России утверждает, что российские войска смогли предотвратить наступление ВСУ на Купянском и Красно-Лиманском направлениях, нанесли удар по складу вооружения в Запорожье, сбили девять беспилотников и уничтожили десятки украинских военных.

Данные о потерях с обеих сторон сильно разнятся и обновляются нечасто.

Так, по сведениям Минобороны РФ на конец сентября, Россия потеряла 6 тысяч военнослужащих, Украина — в 10 раз больше.

Тогда как Киев заявляет, что к концу года потери России достигнут 100 тысяч, своих же военных убитыми насчитывает около 9 тысяч.