Россия отвела вглубь часть войск на левом берегу Днепра

Украинские военные заявили, что Россия отвела вглубь часть войск из городов на противоположном от Херсона берегу Днепра, который все еще контролирует.

При этом обстрелы города через реку продолжаются, что привело к новым отключениям электричества, только восстановленного после недавних российских атак.

Жителей Херсона продолжают эвакуировать в более безопасные районы страны.

До мирных переговоров еще далеко, поскольку ни одна из сторон не готова идти на территориальные уступки. Для Киева также важно, чтобы после окончания войны, был создан трибунал для изучения предполагаемых военных преступлений России в Украине.

Выступая на министерской встрече ОБСЕ в Польше министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил:

— Без обеспечения ответственности за преступление агрессии против Украины не было бы прочного мира и безопасности в ОБСЕ. Вот почему необходимо создать специальный трибунал для рассмотрения преступления агрессии.

Создание такого суда уже анонсировала Франция.

На встрече в Белом доме президенты Эммануэль Макрон и Джо Байден в очередной раз осудили российские атаки на инфраструктуру.

Москва неоднократно отвергала предположения о причастности к военным преступлениям в Украине, а удары по энергетическим объектам оправдывает их "прямой или косвенной связью с военным потенциалом Киева".