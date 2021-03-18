Сбежавшие от ИГИЛ: сирийских правозащитника и врача защитила Швеция

Сбежавшие от ИГИЛ: сирийских правозащитника и врача защитила ШвецияКомментарии
Правозащитник Мухаммед Ясем Шабан после недвусмысленных предупреждений со стороны "Исламского государства" был вынужден покинуть родной город Ракка в Сирии и найти убежище в Швеции.
То, что "случилось в Ракке", ознаменовало еще одну жестокую главу войны в Сирии. Город стал известен во всем мире как де-факто столица "Исламского государства".
Варварской организации, сеющей террор и свою радикальную идеологию, далеко за пределами Сирии. И пока зомбированные подростки из Европы и других стран стекались на территорию, контролируемую группировкой, сирийцам предстояло бежать еще от одного агрессора.
Мухаммед покинул город, но рассказывает, как он пережил ужасы, творимые ИГИЛ издалека – его мать, братья и сестры подчинились его правлению.
Мухаммед - не единственный беженец из Ракки в Эскильстуне, недалеко от шведской столицы Стокгольма.
В разгар так называемого миграционного кризиса в 2015 году Швеция приняла самое большое количество просителей убежища на душу населения в ЕС. Треть из них были сирийцами, и сюда переехали десятки семей из Ракки.
Включая врачей Исмаила Кадро и Хамзу Альхедра. Оба теперь работают в местной больнице. И им еще предстоит забыть кадры варварских казней, которые они были вынуждены смотреть
Помимо травмы, нанесенной ИГИЛ, Ракка также пострадала в результате четырехмесячной воздушной кампании под руководством США против террористической группировки. В результате которой, по оценкам, были убиты 1600 мирных жителей включая мать доктора Исмаила Кадро, брата, невестку и племянников…
Покинуть Сирию и Ракку - не выбор Мухаммеда, а, как он говорит, цена за мирную жизнь. За всю предоставленную помощь ему и его семье теперь сирийский правозащитник называет Швецией своей страной.