Украине нужны трансформаторы и современные комплексы ПВО

Новые трансформаторы и современные комплексы ПВО - две вещи, которые необходимы Украине, чтобы защитить свою энергетическую инфраструктуру от российских обстрелов. Об этом сказал глава МИД страны Дмитрий Кулеба семи министрам иностранных дел стран Северной Европы и Прибалтики, посетившим в понедельник Киев.

Спільна пресконференція міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби, Естонії Урмаса Рейнсалу, Латвії Едгарса Рінкевичса, Литви Габріелюса Ландсбергіса, Ісландії Тордіс Колбрун Рейкфйорд Гилфадоттір, Фінляндії Пекки Хаавісти, Норвегії Аннікен Гуйтфельдт та Швеції Тобіаса Біллстрьома Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Monday, November 28, 2022

Владимир Зеленский назвал этот визит важным сигналом поддержки и солидарности стран-партнеров с Украиной, особенно во времена самых серьезных вызовов.

Во время встречи украинский президент поблагодарил европейских политиков за всеобъемлющую помощь Киеву.

Также стороны подчеркнули важность дальнейшего наращивания санкционного давления против России и скоординированной работы над созданием специального трибунала для расследования военных преступлений.

По словам главы МИД Норвегии, президент России Владимир Путин использует зиму против украинского народа.

У Путина нет прогресса на поле боя, поэтому сейчас холод — его оружие, он будет отбирать у простых украинцев электроэнергию Анникен Хюитфельдт министр иностранных дел Норвегии

Тем временем первая леди Украины встретилась с женой британского премьера Риши Сунака Акшатой Мурти.

В Лондон Елена Зеленская приехала на международную конференцию, где потребовала "глобального ответа" на сексуальное насилие на войне.

После встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил необходимость дальнейшего наращивания поставок Украине вооружения.

В румынской столице пройдет саммит министров иностранных дел стран-членов альянса. Одной из тем обсуждения на нем станет ход реализации новой стратегической концепции НАТО, где Россия названа "прямой угрозой" для безопасности альянса.