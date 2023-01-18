Шольц о военной помощи Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на форуме в Давосе, заявил, что его страна продолжит оказывать военную помощь Украине, но не упомянул о тяжёлых танках. Несколько европейских союзников готовы отправить в Украину танки Leopard 2 немецкого производства, но им нужен зелёный свет Берлина для их реэкспорта. Партнеры оказывали давление на Шольца, чтобы тот дал свое согласие.

"В своей агрессивной войне Россия должна потерпеть поражение. Именно поэтому мы регулярно поставляем Украине большое количество вооружений в тесном сотрудничестве с нашими партнерами. Это включает в себя системы противовоздушной обороны, такие как IRIS-T или Patriot, артиллерию и боевые бронированные машины пехоты, что знаменует собой глубокий поворот во внешней политике и политике безопасности Германии", - сказал в Давосе Шольц.

Считается, что Leopard 2 и другие современные западные танки необходимы для успеха будущего контрнаступления Украины против российских войск. Великобритания уже заявила, что отправит 14 танков Challenger.

Германия согласилась передать Киеву 40 боевых машин Marder. Но пока, как и другие западные державы, воздерживалась от отправки боевых танков, считая этот шаг способствующим эскалации. По данным немецких СМИ, в ходе телефонного разговора с президентом США, Шольц сказал, что предоставит Украине Leopard 2, если тяжёлые танки поставит и Вашингтон.

Встреча союзников по вопросу о военной помощи Украине состоится в Германии в пятницу