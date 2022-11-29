Энергосистема Украины нуждается в помощи

Украинские электростанции и электросети нуждаются в срочной помощи из-за рубежа. Стратегия российской армии - уничтожить украинские энергетические объекты в преддверье зимы при разочаровывающем тупике на поле боя. Ущерб, который наносят российские атаки украинской электросистеме, может превысить возможности ее восстановления. Катастрофически не хватает запасных частей для замены вышедших из строя.

Артур Лорковски, директор Секретариата Энергетического сообщества:

"Существует значительная часть оборудования, которая необходима, но пригодную трудно найти на европейском рынке из-за различий в технических стандартах и уровнях напряжения у Украины и ЕС".

Украина импортирует электроэнергию из Европы через объединенные сети. Но из-за разного уровня напряжения для передачи электроэнергии требуются большие трансформаторы на границах с ЕС, по которым наносятся российские авиаудары. Таких больших электротрансформаторов нет на складах, их необходимо изготовить и доставить в Украину. Этот процесс занимает не менее шести месяцев.

Артур Лорковски, директор Секретариата Энергетического сообщества:

"Секретариат Энергетического сообщества создал также фонд, который позволяет потенциальным финансовым донорам внести свой вклад в процесс закупки таких товаров на европейском рынке, чтобы эти конкретные товары могли быть произведены европейскими компаниями".

На сегодняшний день фонд составляет 32 млн евро. Это капля в море, по мнению организаций, вовлеченных в усилия по обеспечению миллионов украинцев электроэнергией. Этим занимается Оперативная группа помощи Украины, в которую входят 20 стран и несколько частных компаний. Группу поддерживает Евросоюз.

С момента российского вторжения Оперативная группа скоординировала 35 поставок энергетического оборудования в Украину.