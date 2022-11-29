Встреча глав дипведомств стран НАТО проходит в Румынии. На заседании обсуждаются вопросы поддержки Украины на фоне непрекращающихся атак России на гражданскую инфраструктуру страны. Генеральный секретарь альянса заявил, что главным приоритетом НАТО является укрепление противовоздушной обороны Украины. Он так же добавил, что Запад готов поставить более мощные системы вооружений.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

— Послание союзников сводится к тому, что мы должны сделать больше как для помощи Украине в восстановлении разрушенной критической инфраструктуры, включая электро-, водо- и газоснабжение, так и для борьбы с самими атаками, предоставляя больше систем ПВО. Это частично касается поставок дополнительных комплексов, а также обеспечения функционирования тех , которые уже были переданы ранее. Среди них много современных систем ПВО, соответствующих стандартам Нато, таких, как " Насамы" и другие.

Ожидается, что в ходе конференции США объявят о выделении Украине финансовой помощи на восстановление энергосистемы страны, подвергающейся постоянным атакам со стороны России.