В Гааге начались слушания по иску Украины к России

Euronews

Первое слушание по иску Украины к РФ прошло в Международном Суде ООН в Гааге. Россия названа "террористическим государством". Киев обвиняет Москву в поддержке сепаратистов на востоке Украины с 2014 года.

Россия названа "террористическим государством, стремящимся стереть украинскую идентичность". Об этом говорилось во вступительных выступлениях в Международном суде ООН в Гааге.

Дело возбуждено Киевом, который просит Верховный трибунал ООН обязать Москву выплатить репарации за исторические нападения на районы восточной Украины, удерживаемые сейчас сепаратистами, и за аннексию Крыма.

"Посмотрите, что сейчас происходит, - сказал представитель Украины Антон Кориневич. - Россия уже не ограничивается дискриминацией в Крыму. Теперь она везде стремится стереть украинскую идентичность. Она даже проводит наших людей через фильтрационные лагеря, депортирует наших детей и скрывает их идентичность. Россия просто отрицает существование украинцев как отдельной идентичности».

Представители Москвы изложат свою ответную позицию в четверг. Это дело, переданное в МС ООН в 2017 году - одно из нескольких судебных процессов против России, связанных с Украиной. Оно включает и обвинение в насильственной аннексии Крыма в 2014 году, за которым последовало и прошлогоднее российское вторжению в восточную Украину.

Киев утверждает, что Москва нарушила конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации расовой дискриминации. Против России выдвинуты обвинения в поддержке сепаратистов и их снабжении оружием и деньгами.

Российская сторона какую-либо связь с сепаратистами отрицает.

Решения Международного суда ООН обязательны для исполнения, но инстанция не в состоянии это обеспечить.