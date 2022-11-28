Европол, полицейская служба Евросоюза, в понедельник объявила о ликвидации наркокартеля, который, как утверждается, контролировал третью часть торговли кокаином в Европе. Скоординированные рейды, направленные на "командный центр и логистическую инфраструктуру" сети, привели к аресту почти 50 человек в Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и Дубае.

В период с 8 по 19 ноября в рамках этой операции под названием "Свет пустыни" было произведено 49 арестов, говорится в заявлении Европола. Эти аресты были произведены как в странах Европы, так и в Объединенных Арабских Эмиратах, где в Дубае были арестованы шесть "особо важных объектов" расследования.

В заявлении Европола говорится также, что участники этого масштабного расследования "изъяли более 30 тонн наркотиков". Для проведения операции Европол координировал работу ряда правоохранительных служб, в частности, национальной полиции Франции, Гражданской гвардии Испании и полиции Эмиратов. В операции также участвовало DEA, управление по борьбе с наркотиками США, отвечающее за контроль над незаконным оборотом запрещённых веществ.