Европол опубликовал список самых разыскиваемых преступников

"Они прячутся на виду - не позволим им убежать от собственного прошлого". Таким призывом Европол сопроводил обновлённный список самых разыскиваемых в Европе подозреваемых и преступников. Он размещён с фоторафиями на интернет-сайте eumostwanted.eu этой полицейской службы Евросоюза со штаб-квартиров в Гааге. В списке фигурируют 62 человека, в том числе одна женщина, Eva Zámečníková из Словакии. Возглавлят список гражданин Швеции Furkan Kücükgöl.

В пресс-релизе Европола говорится: "Некоторые из самых разыскиваемых преступников в Европе давно скрываются от правосудия, они многие годы избегали задержания правоохранительными органами. Некоторые из них сейчас могут даже вести относительно обычную жизнь, хотя и имеют тёмное криминальное прошлое, которое они отчаянно пытаются скрыть. Европейская сеть групп активного поиска беглецов (ENFAST) при поддержке Европола сегодня запускает в ЕС кампанию «Самый разыскиваемый преступник 2021 года», чтобы сосредоточить внимание на беглецах по всей Европе, которые прячутся у всех на виду.

Явка с повинной

Все эти лица разыскиваются за серьёзные преступления, такие как убийства, незаконный оборот наркотиков и торговля людьми. Европол просит посетителей его веб-сайта просмотреть изображения и досье этих беглецов, и в случае опознания кого-либо из них, сообщить об этом анонимно по указанному адресу.

В этом году почти все страны-члены ЕС участвуют в кампании «Самые разыскиваемые лица». После появления первого варианта сайта в 2016 году было арестовано 110 беглецов, причем 41 такой случай бы напрямую связан с информацией, предоставленной посетителями сайта. В 2020 году всего было арестовано 16 скрывающихся от правосудия лиц, 5 из которых были схвачены благодаря этой кампании. Бывает, осознав безнадежность своего положения в связи с обнародованием их имён, фотографий и деталей, преступники приходят с повинной.

Вы и Европол нужны друг другу

Заместитель исполнительного директора Европола по операциям Жан-Филипп Лекуф сказал:

«В основе этой кампании лежит правосудие для жертв. Зайдя на сайт «Самые разыскиваемые лица» и просмотрев изображения беглецов, вы могли бы помочь задержать преступника и привлечь его к ответственности. Европолу и национальным правоохранительным органам нужна ваша помощь для защиты европейских граждан».

"Программа «Самые разыскиваемые в Европе» была инициирована Европейской сетью групп активного поиска беглецов в январе 2016 года при полной поддержке Европола, - говорится в пресс-релизе. - Все члены ENFAST специализируются на поиске скрывающихся преступников, подозреваемых или осужденных за совершение тяжких преступлений и подпадающих под действие европейских ордеров на арест. Сотрудничество между государствами-членами имеет решающее значение при борьбе с этим видом трансграничной преступности, поскольку некоторые беглецы перемещаются из страны в страну и постоянно уклоняются от правоохранительных органов".

"Помоги нам их найти!", - призывает Европол.