This content is not available in your region

Брюссельское бюро

Европол опубликовал список самых разыскиваемых преступников

Access to the comments Комментарии
 Андрей Бекетов
Европол опубликовал список самых разыскиваемых преступников
Авторское право  Jiri Buller/AP

"Они прячутся на виду - не позволим им убежать от собственного прошлого". Таким призывом Европол сопроводил обновлённный список самых разыскиваемых в Европе подозреваемых и преступников. Он размещён с фоторафиями на интернет-сайте eumostwanted.eu этой полицейской службы Евросоюза со штаб-квартиров в Гааге. В списке фигурируют 62 человека, в том числе одна женщина, Eva Zámečníková из Словакии. Возглавлят список гражданин Швеции Furkan Kücükgöl.

В пресс-релизе Европола говорится: "Некоторые из самых разыскиваемых преступников в Европе давно скрываются от правосудия, они многие годы избегали задержания правоохранительными органами. Некоторые из них сейчас могут даже вести относительно обычную жизнь, хотя и имеют тёмное криминальное прошлое, которое они отчаянно пытаются скрыть. Европейская сеть групп активного поиска беглецов (ENFAST) при поддержке Европола сегодня запускает в ЕС кампанию «Самый разыскиваемый преступник 2021 года», чтобы сосредоточить внимание на беглецах по всей Европе, которые прячутся у всех на виду.

Явка с повинной

Все эти лица разыскиваются за серьёзные преступления, такие как убийства, незаконный оборот наркотиков и торговля людьми. Европол просит посетителей его веб-сайта просмотреть изображения и досье этих беглецов, и в случае опознания кого-либо из них, сообщить об этом анонимно по указанному адресу.

В этом году почти все страны-члены ЕС участвуют в кампании «Самые разыскиваемые лица». После появления первого варианта сайта в 2016 году было арестовано 110 беглецов, причем 41 такой случай бы напрямую связан с информацией, предоставленной посетителями сайта. В 2020 году всего было арестовано 16 скрывающихся от правосудия лиц, 5 из которых были схвачены благодаря этой кампании. Бывает, осознав безнадежность своего положения в связи с обнародованием их имён, фотографий и деталей, преступники приходят с повинной.

Вы и Европол нужны друг другу

Заместитель исполнительного директора Европола по операциям Жан-Филипп Лекуф сказал:

«В основе этой кампании лежит правосудие для жертв. Зайдя на сайт «Самые разыскиваемые лица» и просмотрев изображения беглецов, вы могли бы помочь задержать преступника и привлечь его к ответственности. Европолу и национальным правоохранительным органам нужна ваша помощь для защиты европейских граждан».

"Программа «Самые разыскиваемые в Европе» была инициирована Европейской сетью групп активного поиска беглецов в январе 2016 года при полной поддержке Европола, - говорится в пресс-релизе. - Все члены ENFAST специализируются на поиске скрывающихся преступников, подозреваемых или осужденных за совершение тяжких преступлений и подпадающих под действие европейских ордеров на арест. Сотрудничество между государствами-членами имеет решающее значение при борьбе с этим видом трансграничной преступности, поскольку некоторые беглецы перемещаются из страны в страну и постоянно уклоняются от правоохранительных органов".

"Помоги нам их найти!", - призывает Европол.