Акция протеста полицейских в Брюсселе

Тысячи бельгийских полицейских приняли участие в акции протеста в Брюсселе. Они требуют улучшения условий труда. Демонстрация была организована по призыву профсоюзов после того как около трех недель назад полицейский Тома Монжуа погиб от рук состоящего на учете радикального исламиста.

Протестующие требуют проводить политику нулевой терпимости к насилию против стражей порядка.

"Это выражение гнева полицейских по отношению к властям из-за ресурсов, в которых мы нуждаемся. это также время, чтобы задуматься об убитом Томасе и, конечно, возможность для полицейских быть услышанными", — говорит представитель полицейского профсоюза CQSP Эдди Quaino.

"Население нас больше не уважает. Когда мы работаем, то сталкиваемся с проблемами, страдаем от насилия, нам мешают выполнять работу, это больше неприемлемо" — говорит участник протеста.

Демонстрация прошла на фоне критики, обрушившейся на полицию Бельгии после беспорядков в столице. Накануне десятки молодых люде разгромили центр города после футбольного матча. Стражи порядка, в свою очередь, обвинили политиков в бездействии.