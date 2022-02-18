Оползень в Бразилии: более сотни погибших

В бразильском Петрополисе хоронят погибших при сходе оползня. Жертвами стихии здесь стали в среду по меньшей мере 117 человек, среди них восемь детей. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают работать на месте бедствия, но надежды обнаружить выживших тают с каждым часом.

Причиной оползня и наводнения стали проливные дожди. Разрушено несколько десятков домов, и примерно 400 человек остались без крова. Около половины из них временно размещены сейчас в зданиях школ. Местные жители стараются восстановить порядок на улицах и в пострадавших помещениях:

– Из-за дождя магазин заполнило водой и грязью на два с половиной метра, теперь приходится всё чистить. У нас тут бывали потоки по 20 сантиметров, по 30, но два метра двадцать – это что-то невиданное, такого никогда не было.

Во вторник здесь всего за три часа выпало столько же осадков, сколько за предыдущие 30 дней. За прошедшее десятилетие оползни уже случались в этом регионе. Власти ещё пять лет назад подготовили план действий по предотвращению подобных катастроф, но далеко не всё из намеченного было выполнено. По данным синоптиков, в ближайшие дни дожди здесь продолжатся, что вызывает беспокойство населения.