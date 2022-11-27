Протесты учителей в Венгрии

Венгерские профсоюзы учителей обратились с петицией в Министерство внутренних дел, требуя срочных реформ и повышения заработной платы.

Педагоги, родители и ученики уже несколько месяцев проводят акции протеста, результатом которых стал лишь закон, ограничивающий право учителей на забастовку.

После подачи петиции тысячи людей направились к зданию парламента.

—Мы требуем свободы образования, независимого министерства образования и прежде всего повышения зарплаты, потому что не останется молодых людей, которые захотят занять наше место.

—Мы проводим демонстрацию, потому что наша система образования больше не может называться системой как таковой. Она и так представляет собой сплошную кашу и нуждается в радикальных и всеобъемлющих реформах Венгерская учительница

Правительство Орбана закрыло автономное Министерство образования, сделало его частью Министерства внутренних дел и централизовало систему образования. Зарплата венгерских учителей самая низкая в Европе. Правительство Венгрии сообщает, что сможет повысить выплаты педагогам за счет средств ЕС, которые в настоящий момент заблокированы из-за разногласий с Еврокомиссией по поводу верховенства закона в стране.