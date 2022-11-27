Японско-британские военные учения

Сухопутные силы самообороны Японии и армия Великобритании проводят совместные учения, прорабатывающие способы защиты удаленных островов.

Это первые за последние четыре года общие маневры, которые проходят в префектуре Гунма не имеющей выхода к морю. Поэтому для учений был построен специальный полигон, имитирующий остров.

Представители СМИ были приглашены для наблюдения за ходом учений.