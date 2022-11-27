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мир

Принцесса Диана была счастлива перед свадьбой

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 Viktoria Sinkevich
Одно из платьев принцессы Дианы
Одно из платьев принцессы Дианы   -   Авторское право  AP Photo

Британский модельер Элизабет Эмануэль воссоздала розовое, с глубоким декольте и рюшами, облегающее фигуру платье принцессы Дианы, сшитое ей для вечеринки в Букингемском дворце по случаю свадьбы с принцем Чарльзом. 

Таким образом, Эмануэль хотела показать другую сторону принцессы, образ которой, по её мнению, был искажен в сериале "Корона". 

Дизайнер рассказала, что во время многочасовых примерок Диана выглядела счастливой, энергичной молодой женщиной, а вовсе не зажатой девушкой, как ее изображают в фильме

Диана выросла в деревне, ориентируясь в вопросах моды на своих старших сестер. Это был мир охоты, стрельбы и рыбалки. Там было принято заботиться о своем внешнем виде, но при этом  выглядеть так, как будто не прилагаешь особых усилий.

Но после помолвки с будущим королем Карлом III она начала входить в роль принцессы и стала использовать одежду для выражения своих идей и мыслей. 

По словам бывшего королевского репортера Би-би-си Майкла Коула, Диана оценила и поняла силу одежды, силу имиджа. В этом ей помог хороший вкус и несколько хороших советчиков.