Принцесса Диана была счастлива перед свадьбой

Британский модельер Элизабет Эмануэль воссоздала розовое, с глубоким декольте и рюшами, облегающее фигуру платье принцессы Дианы, сшитое ей для вечеринки в Букингемском дворце по случаю свадьбы с принцем Чарльзом.

Таким образом, Эмануэль хотела показать другую сторону принцессы, образ которой, по её мнению, был искажен в сериале "Корона".

Дизайнер рассказала, что во время многочасовых примерок Диана выглядела счастливой, энергичной молодой женщиной, а вовсе не зажатой девушкой, как ее изображают в фильме

Диана выросла в деревне, ориентируясь в вопросах моды на своих старших сестер. Это был мир охоты, стрельбы и рыбалки. Там было принято заботиться о своем внешнем виде, но при этом выглядеть так, как будто не прилагаешь особых усилий.

Но после помолвки с будущим королем Карлом III она начала входить в роль принцессы и стала использовать одежду для выражения своих идей и мыслей.

По словам бывшего королевского репортера Би-би-си Майкла Коула, Диана оценила и поняла силу одежды, силу имиджа. В этом ей помог хороший вкус и несколько хороших советчиков.