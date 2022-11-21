Зеленский: "Самые ожесточённые бои — в Донбассе"Комментарии
Три взрыва прозвучали к северу от оккупированного Россией Мелитополя. Минувшей ночью российской атаке подвергся южный город Никополь. В Луганской области не прекращаются бои на линии Сватово-Кременная. Но наиболее тяжелые столкновения — в Донецкой области.
Российские войска продолжают наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Тем временем украинские флаги возвращаются в освобожденный Херсон и близлежащие населенные пункты. Но от некоторых из них после отхода российских войск остались руины. Большинство жителей Александровки, разрушенной деревни в 40 километрах от Херсона, бежали.
Сейчас саперные подразделения пытаются очистить освобожденные территории от российских мин.
Вокруг Херсона шли ожесточенные бои. Но после того, как Украина лишила их снабжения, российские войска отвели свои подразделения, и украинские солдаты смогли войти в Херсон практически без боев.
Украинские солдаты говорят, что если Россия прекратит воевать, то война прекратится. Но если Украина перестанет воевать... Украины больше не будет. Поэтому они не сдадутся.