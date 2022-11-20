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Украина

Война в Украине: Лондон анонсировал новую помощь

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 Ирина Шелудкова
Жители Краматорска на обломках своего дома 19 ноября
Жители Краматорска на обломках своего дома 19 ноября   -   Авторское право  Andriy Andriyenko/AP

Правительство Украины предлагает жителям Херсона эвакуироваться и-за высокой вероятности обстрелов со стороны российских войск. По данным Института изучения войны (ISW), российские силы пытаются укрепить позиции на оккупированных территориях в Донбассе и Запорожской области после отступления из Херсона. 

В субботу в Херсон впервые с начала полномасштабной российской военной агрессии прибыл поезд из Киева. 

Прокуратура Украины сообщила, что за последние два месяца на освобожденных территориях были найдены тела более 700 погибших, 90% из них  — мирные жители. 

В ночь на на воскресенье в Никополе Днепропетровской области десятки российского снарядов ударили по жилым кварталам, есть пострадавшие. 

В Укрэнерго сообщили, что по всей стране в течении дня будут применяться плановые отключения электроэнергии. 

В субботу Киев посетил новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак, он заявил он "неизменной поддержке" Украине и анонсировал предоставление пакета помощь в сфере ПВО и ПРО.