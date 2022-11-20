Херсон: жизнь после освобождения

Освобождённому южноукраинскому Херсону предстоит столкнуться с суровой зимой. Вся инфраструктура отопления, водоснабжения и электричества города разрушена, а российские войска продолжают артиллерийский обстрел со стороны Днепра. В субботу вечером, по сообщениям официальных лиц, российские ракеты поразили нефтебазу в Херсоне - это первый случай поражения склада горючего в городе после ухода российских войск более недели назад. Но многих херсонцев это не останавливает:

"Мы сильны, мы переживем это, мы пережили оккупацию, переживём и их ракеты. Мы уверены, что победим".

Российские войска при отступлении заминировали жилые дома и объекты инфраструктуры, которые сейчас разминируют украинские сапёры. В первую очередь пытаются разминировать объекты критической инфраструктуры. Только после этого можно приступать к разминированию жилых домов. В настоящее время проводится разминирование труб через город Николаев, по которым поступала вода из Днепра.

"В принципе, можно ездить по дорогам. Однако не стоит отклоняться от дороги, там может что-то быть. В Покровский только что въехала машина, чуть свернула с дороги и взлетела в воздух. Такое может случиться. Вы можете наступить на что-нибудь в траве", — говорит местный житель.

На протяжении девяти месяцев граница между Николаевской и Херсонской областями была линией фронта. В течение последних двух месяцев здесь шли ожесточённые бои.

По мере открытия супермаркетов жизнь в Херсоне начинает входить в обычное русло. Антон Геращенко, советник правительства и бывший министр, сказал, что люди плакали, когда впервые заходили в магазин. Круглосуточный супермаркет открыл услугу зарядки телефонов из-за продолжающихся проблем с городским электроснабжением.

"Это не только для меня, но и для всех херсонцев, это жизненно важно, — говорит один из покупателей. - Потому что, во-первых, еда у нас была ужасная, несъедобная. Во-вторых, цены были запредельные".

Украина начнёт эвакуацию людей, которые заходят покинуть Херсон и его окрестности. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук, отметив, что повреждение инфраструктуры крайне осложнило жизнь мирного населения.