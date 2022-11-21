Международная неправительственная организация "Репортёры без границ" (RSF) в день открытия Чемпионата мира по футболу призвала власти Катара "уважать журналистов", освещающих это спортивное мероприятие.

RSF и профсоюзы спортивных журналистов подписали обращение, в котором просят организаторов "воздержаться от блокирования" и "приостановить ограничения на съемку определенных мест", а также требуют, чтобы Международная федерация футбола (ФИФА) "соблюдала взятые на себя обязательства".

В тексте, одобренном, в частности, Союзом спортивных журналистов Франции (UJSF) и его шведским аналогом Svenska Sportjournalistförbundet, выражается озабоченность тем, что "растет число сообщений от коллег, которые опасаются ареста, избиения или произвольного задержания" в связи с открытием чемпионата мира по футболу.

В докладе приводятся примеры "предложения американскому журналисту удалить свои фотографии из центра аккредитации СМИ" и датского журналиста телеканала TV2 Расмуса Тантольда, которого прервали "посреди прямого эфира и не дали продолжить съемку на общественной трассе сотрудники службы безопасности". И хотя позже журналист написал, что перед ним извинились в Международном офисе СМИ Катара и в Верховном комитете Катара, он - а с ним профессиональные организации - выразили серьёзную обеспокоенность, не случится ли подобное с другими сотрудниками СМИ.

Журналисты также стали жертвами хакеров, нанятых для защиты репутации Катара в связи с организацией первенства, утверждает британская газета Sunday Times. Адвокаты правительства Катара, опрошенные газетой, отрицают причастность Катара к хакерской операции.

HRW опубликовала руководство для журналистов, освещающих ЧМ-2022

В свою очередь неправительственная американская организация Human Rights Watch опубликовала на днях "Руководство по правам человека для репортёров". В 42-страничном документе говорится, что Чемпионат мира-2022 венчает "многолетние серьёзные нарушения прав рабочих-мигрантов и другие злоупотребления в Катаре". Его авторы призывают тысячи аккредитованных на ЧМ журналистов обратить особое внимание на ситуацию иностранных рабочих и многочисленные проблемы дискриминации.

Каким запомнится Чемпионат мира-2022, будет зависеть от того, возместят ли Катар и ФИФА ущерб за смерть рабочих-мигрантов и многочисленные нарушения их прав; завершат ли власти недавно начатые трудовые реформы и защитят ли права всех граждан страны, а не только болельщиков и путешествующих футболистов Минки Уорден директор HRW по глобальным инициативам

Что касается прав трудящихся-мигрантов, говорится в руководстве Human Rights Watch, присудив проведение ЧМ-2022 Катару, ФИФА должна была понимать, что на создание полностью отсутствовавшей инфраструктуры (речь шла о 8стадионах, расширении аэропорта, многочисленных гостиницах и других объектах стоимостью в 214 миллиардов евро) потребуются миллионы рабочих-мигрантов. По мнению неправительственной организации, ФИФА несёт ответственность за тех, кто реализовал все эти проекты.

В HRW заявили, что, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны самих работников и организаций гражданского общества, ФИФА не ввела жёсткие критерии защиты работников и тем самым способствовала широко распространенным в их отношении злоупотреблениям, включая незаконную плату за найм, невыплату заработных средств, травмы и даже смерть. При том, что Международная федерация футбола была обязана выявлять подобные нарушения и обеспечивать возмещение ущерба в соответствии с Руководящими принципами ООН по предпринимательству и правам человека, которые сама же включила в устав в 2016 году и собственной Политикой по правам человека 2017 года. По мнению Human Rights Watch, ФИФА располагает достаточными средствами для финансирования этих мер, поскольку ожидается, что чемпионат мира принесет более 5,8 миллиардов евро прибыли.

Проведенные властями Катара важные трудовые реформы, продолжают авторы руководства, были реализованы слишком поздно или недостаточно, чтобы принести пользу иностранным работникам.

В мае в совместном открытом письме и кампании Human Rights Watch вместе с другими правозащитными организациями, профсоюзами и группами сторонников призвала власти Катара и FIFA обеспечить возмещение ущерба за нарушения, которым подверглись рабочие, включая финансовую компенсацию за невыплату заработной платы или травмы, а также компенсацию семьям погибших.

Права женщин

В докладе, опубликованном в 2021 году, Human Rights Watch показала, что законы, правила и практика в Катаре навязывают дискриминационную систему мужской опеки, которая лишает женщин права принимать свободные решения в ключевых областях жизни. В Катаре женщины должны получить разрешение от опекуна (родственника мужского пола), чтобы выйти замуж, учиться за границей по госстипендии, работать в госсекторе, выезжать за границу до определенного возраста и получать услуги по охране репродуктивного здоровья.

Уголовный кодекс Катара криминализирует все формы сексуальных отношений вне брака, предусматривая наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В случае с мусульманами также может быть назначена порка или побивание камнями. Женщин преследуют непропорционально часто, отчасти потому, что беременность используется как доказательство их "преступления", а отчасти потому, что заявление об изнасиловании может быть воспринято как признание. Полиция часто игнорирует женщин, которые сообщают о таком насилии, и предпочитает верить мужчинам, которые утверждают, что отношения были по обоюдному согласию. Любое доказательство того, что женщина знала нападавшего, является достаточным для привлечения её к ответственности.

Женщины на стадионе Эль-Байт в Катаре, 20 ноября 2022 г. Alessandra Tarantino/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Женщины также должны предоставить свидетельство о браке, чтобы получить определённые услуги по охране репродуктивного здоровья, включая тестирование на инфекции, передающиеся половым путем, или постконтактную профилактику ВИЧ, и не имеют доступа к экстренной контрацепции.

7 ноября Верховный комитет по проектам и наследию, отвечающий за организацию ЧМ по футболу, сообщил Human Rights Watch, что во время турнира жертвам насилия будет предоставлено жильё в чрезвычайных ситуациях, а также психологические, медицинские, судебные и юридические консультации. 9 ноября в письме Human Rights Watch ФИФА заявила, что "уверена в том, что женщины будут иметь доступ к любой медицинской помощи, в том числе связанной с возможной беременностью, независимо от их обстоятельств или семейного положения". В нем также говорится, что "FIFA заверили, что женщинам, сообщившим об изнасиловании или любом другом виде насилия, не будут задавать вопросы или подвергаться каким-либо последствиям за сообщение о внебрачном сексе по обоюдному согласию".

Свобода выражения мнений и свобода прессы

Уголовный кодекс Катара предусматривает уголовную ответственность за критику эмира, оскорбление национального флага, оскорбление религии, включая богохульство, и подстрекательство к "свержению режима". Закон Катара о киберпреступности от 2014 года предусматривает до трех лет лишения свободы и штраф в размере 500 000 катарских риалов (131 000 евро) для любого лица, признанного виновным в распространении "ложной информации" в интернете, значение которой не определено в тексте, или размещении в интернете контента, который "подрывает общественные ценности и принципы" или является "оскорбительным или клеветническим". Во время работы в Катаре журналистов международных СМИ арестовывали, заставляли давать признательные показания, а их работу уничтожали, говорится в руководстве HRW.

"У Катара, ФИФА и спонсоров все еще есть возможность спасти этот Чемпионат мира, обеспечив возмещение ущерба за злоупотребления, которым подверглись рабочие-мигранты, и приняв реформы для улучшения защиты прав женщин, ЛГБТ-сообщества и других групп во время первенства и после него, - заключает Минки Уорден. - Журналисты могут и должны помочь привлечь внимание к этим важнейшим вопросам".