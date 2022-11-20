Турция нанесла удары по курдам в Сирии и Ираке

ВВС Турции в ночь на воскресенье нанесли удары по четырем регионам в Сирии и по одному в Ираке. Их целью стали места базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ее сирийского ответвления "Силы народной самообороны".

По мнению экспертов, эта операция стала ответом на совершенный 13 ноября теракт в Стамбуле, в результате которого 6 человек погибли и свыше 80 получили ранения. По версии следствия, к теракту причастны РПК и "Силы народной самообороны".

Тем временем полиция Болгарии задержала пять человек в связи со взрывом. Им было предъявлено обвинение в содействии одному из лиц, устроивших теракт в Стамбуле.