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Сирия

Турция нанесла удары по курдам в Сирии и Ираке

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 Вероника Доваль
ВВС Турции атаковали курдские формирования в Сирии и Ираке
ВВС Турции атаковали курдские формирования в Сирии и Ираке   -   Авторское право  Fotograma AP / MINISTERIO DE DEFENSA TURCO

ВВС Турции в ночь на воскресенье нанесли удары по четырем регионам в Сирии и по одному в Ираке. Их целью стали места базирования запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и ее сирийского ответвления "Силы народной самообороны".

По мнению экспертов, эта операция стала ответом на совершенный 13 ноября теракт в Стамбуле, в результате которого 6 человек погибли и свыше 80 получили ранения. По версии следствия, к теракту причастны РПК и "Силы народной самообороны".

Тем временем полиция Болгарии задержала пять человек в связи со взрывом. Им было предъявлено обвинение в содействии одному из лиц, устроивших теракт в Стамбуле.