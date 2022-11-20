Жители Будапешта простились со знаменитым автобусом

Почти каждому жителю Будапешта знакомы шум дизельного двигателя и лязг закрывающихся дверей этого автобуса. Воскресенье 20 ноября стало последним днем, когда жители венгерской столицы слышали эти звуки. Синие автобусы отправлены на пенсию.

Пассажиры воспользовались возможностью попрощаться со знаковыми экземплярами транспорта Восточной Европы. Иштван Тот в свое время работал инженером и знал Ikarus вдоль и поперек.

Иштван Тот, инженер на пенсии: "Ikarus — символ Венгрии. Это был один из крупнейших в Европе автобусных заводов, мы много экспортировали в страны бывшего Восточного блока, но для России этого было недостаточно".

В 1967 году в Будапеште был представлен междугородний автобус повышенной комфортности Ikarus 250, первый из 200-й серии. Его разработал конструктор Ласло Финта. Этот автобус завоевал множество престижных международных наград. Ikarus 286 можно было увидеть повсюду от США до Казахстана. Но сегодня это уже история.

Здесь говорят, что многие будут скучать по Ikarus, но только не мамы с колясками.