Президент ФИФА поддержал организаторов ЧМ в Катаре и обвинил Запад в "лицемерии"

Извиниться самим, прежде чем "давать уроки морали: президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал организаторов Чемпионата мира по футболу в Катаре и обвинил Запад в "лицемерии" при освещении ситуации с правами человека.

Выступая на пресс-конференции в Дохе с монологом длиною в один час, швейцарец заявил, что европейские страны должны анализировать собственную историю, а не сосредотачиваться на положении трудовых мигрантов, женщин и сексуальных меньшинств и призывать к бойкоту мирового первенства на Аравийском полуострове.

Я европеец. Я думаю, что за то, что мы делали в течение трёх тысяч лет по всему миру, нужно извиняться в течение следующих трёх тысяч лет, прежде чем давать уроки морали. Джанни Инфантино Президент Международной федерации Футбола

По словам Инфантино, с 2016 года в консервативном эмирате наблюдаются "положительные сдвиги". "Я удивляюсь, почему никто этого не признаёт", – добавил он.

Это не значит, что мы не должны обращать внимание на проблемы, которые, конечно, есть и в Катаре. Но преподносить их однобоко лицемерно, моральные поучения – это просто лицемерие. Джанни Инфантино Президент Международной федерации Футбола

Решение выбрать Катар страной-хозяйкой чемпионата было принято 12 лет назад. Среди скандалов, сопровождавших подготовку к мундиалю – обвинения в коррупции и слежке за оппонентами, критика неприемлемых условий труда на стройках, которые привели к гибели иностранных рабочих, а также систематических нарушений прав человека.