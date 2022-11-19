English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Спорт

Президент ФИФА поддержал организаторов ЧМ в Катаре и обвинил Запад в "лицемерии"

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich  & Euronews
Накануне открытия ЧМ-2022 глава мирового футбола поддержал Катар и осудил Запад за критику организаторов.
Накануне открытия ЧМ-2022 глава мирового футбола поддержал Катар и осудил Запад за критику организаторов.   -   Авторское право  AP Photo/Martin Meissner

Извиниться самим, прежде чем "давать уроки морали: президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал организаторов Чемпионата мира по футболу в Катаре и обвинил Запад в "лицемерии" при освещении ситуации с правами человека.

Выступая на пресс-конференции в Дохе с монологом длиною в один час, швейцарец заявил, что европейские страны должны анализировать собственную историю, а не сосредотачиваться на положении трудовых мигрантов, женщин и сексуальных меньшинств и призывать к бойкоту мирового первенства на Аравийском полуострове.

Я европеец. Я думаю, что за то, что мы делали в течение трёх тысяч лет по всему миру, нужно извиняться в течение следующих трёх тысяч лет, прежде чем давать уроки морали.
Джанни Инфантино
Президент Международной федерации Футбола

По словам Инфантино, с 2016 года в консервативном эмирате наблюдаются "положительные сдвиги". "Я удивляюсь, почему никто этого не признаёт", – добавил он.

Это не значит, что мы не должны обращать внимание на проблемы, которые, конечно, есть и в Катаре. Но преподносить их однобоко лицемерно, моральные поучения – это просто лицемерие.
Джанни Инфантино
Президент Международной федерации Футбола

Решение выбрать Катар страной-хозяйкой чемпионата было принято 12 лет назад. Среди скандалов, сопровождавших подготовку к мундиалю – обвинения в коррупции и слежке за оппонентами, критика неприемлемых условий труда на стройках, которые привели к гибели иностранных рабочих, а также систематических нарушений прав человека.