Польских священников снова обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Католическая церковь в Польше столкнулась с новыми обвинениями в педофилии. Согласно обнародованным данным, с 2018-го по 2020 годы церковь получила 368 заявлений о сексуальных надругательствах и насилии в отношении несовершеннолетних со стороны представителей духовенства. Речь идет об инцидентах, которые произошли, как много лет назад, так и совсем недавно.

Церковь классифицировала обвинения как обоснованные в 39% случаев. 10% жалоб отклонены. По остальным заявлениям ведется расследование.

Примас Польши архиепископ Войцех Полак принес извинения пострадавшим: "Сегодня, как делегат Епископальной конференции по защите детей и молодежи, я хотел бы обратиться к тем, кто пострадал, и ко всем, кого крайне возмущает существующее в Церкви зло, и еще раз попросить у всех прощения".

С прошлого года Ватикан наложил санкции на четырех польских епископов за сокрытие фактов сексуального насилия над несовершеннолетними: двое были отправлены в отставку.