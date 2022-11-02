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Южная Корея

КНДР запустила 17 ракет в Японское и Жёлтое моря

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 Yulia Gritsay
КНДР ранее никогда не выпускала так много ракет в один день
КНДР ранее никогда не выпускала так много ракет в один день   -   Авторское право  Ahn Young-joon/AP Photo

В среду Северная Корея запустила в Японское и Жёлтое моря 17 ракет разных типов, среди них были и баллистические.

По данным южнокорейских военных, одна из ракет пересекла морскую границу между странами и упала в 26 километрах к югу от неё — в 57 километрах от города Сокчхо.

КНДР также произвела 100 артиллерийских выстрелов в район буферной зоны в Японском море.

"Сегодня, начиная с 8:51 утра, Северная Корея запустила три баллистические ракеты. Одна из них приземлилась в Японском море, к югу от Северной разграничительной линии. Во время сегодняшнего запуска северокорейская ракета впервые приземлилась вблизи наших территориальных вод, к югу от Северной разграничительной линии. Это беспрецедентно и неприемлемо. Наши военные жестко ответят на эти действия", — заявил глава Комитета начальников штабов Южной Кореи Кан Син Чхоль.

В Сеуле назвали действия Пхеньяна нарушением межкорейского соглашения. Запуски осудили и в Токио.

"В последнее время Северная Корея одну за другой запускает баллистические ракеты и безостановочно, в одностороннем порядке усиливает свои провокации. Действия КНДР угрожают миру и безопасности Японии, региона и международного сообщества и являются абсолютно неприемлемыми", — подчеркнул министр обороны Японии Ясукадзу Хамада.

Ранее Пхеньян никогда не выпускал так много ракет за один день.

В ответ на действия КНДР Южная Корея запустила три ракеты класса "воздух-земля" в международные воды к северу от разграничительной линии.