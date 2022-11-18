Мигранты в Тулоне: убежище получат не все

Будущее в Европе будет не у всех из 234 потерпевших кораблекрушение мигрантов, спасённых зафрахтованным гуманитарными организациями судном Ocean Viking. Оно бросило якорь во Франции после отказа итальянских властей его принять, и теперь в Тулоне открыты пять залов для слушаний и проверки запросов на убежище. Но, как заявил в парламенте глава французского МВД Жеральд Дарманен, около двух третей спасённых мигрантов получат скорее всего отказ:

"Из 234 человек (на момент, когда я обращаюсь к вам, не все процедуры завершены) 44 признаны несовершеннолетними, 60 могут ходатайствовать о предоставлении убежища (в частности, сирийцы, суданцы, эритрейцы), а 44 ходатайства о предоставлении убежища отклонены".

Дарманен упомянул об отказе Италии принять Ocean Viking и объявил, что люди, высадившиеся в Тулоне, будут вычтены из числа мигрантов, которые Франция планировала принять в этом году. Министр внутренних дел Италии Пиантедоси в последние дни защищал линию нового правого правительства и призывал пересмотреть миграционную политику Евросоюза, чтобы справиться с этим явлением.

Иное мнение выразил премьер-министр Венгрии Орбан, который в ходе саммита с лидерами Сербии и Австрии, посвященного борьбе с нелегальной миграцией по так называемому балканскому маршруту, заявил, что миграцию следует остановить, а не думать, как управлять ею.