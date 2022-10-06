English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Мьянма

Мьянма: 10 лет тюрьмы японскому журналисту

Access to the comments Комментарии
 Глеб Шатуновский
euronews_icons_loading
Poster of Toru Kubota, a Japanese journalist detained in Myanmar.
Poster of Toru Kubota, a Japanese journalist detained in Myanmar.   -   Авторское право  Yuri Kageyama/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

К 10 годам тюремного заключения приговорен судом Мьянмы японский журналист Тору Кубота. Кубота был задержан в июле этого года в Рангуне, где снимал протесты против захватившей в стране власть хунты. Он был обвинен в подстрекательстве против армии и нарушении закона об электронных коммуникациях. 

В 2021 году по схожим обвинениям 11 лет тюремного заключения получил американский журналист Дэнни Фенстер, но в ноябре того же года он был помилован и выслан из страны. 

Всего В Мьянме, по данным правозащитников, после путча были задержаны не менее 122 журналистов, 48 из них - до сих пор остаются под стражей.