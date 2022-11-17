Украина: последствия российских ударов и замедление успехов ВСУ

Украина: последствия российских ударов и замедление успехов ВСУКомментарии
Украинские власти оценивают ущерб от недавней массированной волны российских авиаударов. Атаки по всей стране затронули как критически важную энергетическую инфраструктуру, так и жилые районы.
Глава Львовской области отмечает, что хотя энергоснабжение восстановлено примерно на 95% территории области, только 30% потребителей могут пользоваться электроэнергией одновременно из-за ограничений по мощности.
Людмила, жительница Львова:
— Мы слышали оба взрыва. Первый произошел, когда мы были в укрытии, я схватила своих детей. Второй взрыв был очень мощным. Дом весь трясло. Я боялась, что это происходит у нас во дворе, потому что мы слышали взрывы.
В Киеве в результате обстрела погиб по меньшей мере один человек, света лишились тысячи домов. В столице введены аварийные отключения электричества. Власти описывают ситуацию в Киевской области как тяжелую. Украинские власти обвиняют Россию в желании заморозить население за неимением больших успехов на поле боя.
Тем не менее по мере приближения зимы военные успехи Украины замедляются.
Министерство обороны России опубликовало кадры работы дронов-камикадзе, которые использовались в том числе и при недавних массированных ударах по Украине. Россия настаивает на том, что ее цель - только энергетическая или военная инфраструктура.