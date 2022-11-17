Украина: последствия российских ударов и замедление успехов ВСУ

Украинские власти оценивают ущерб от недавней массированной волны российских авиаударов. Атаки по всей стране затронули как критически важную энергетическую инфраструктуру, так и жилые районы.

Глава Львовской области отмечает, что хотя энергоснабжение восстановлено примерно на 95% территории области, только 30% потребителей могут пользоваться электроэнергией одновременно из-за ограничений по мощности.

Людмила, жительница Львова:

— Мы слышали оба взрыва. Первый произошел, когда мы были в укрытии, я схватила своих детей. Второй взрыв был очень мощным. Дом весь трясло. Я боялась, что это происходит у нас во дворе, потому что мы слышали взрывы.

В Киеве в результате обстрела погиб по меньшей мере один человек, света лишились тысячи домов. В столице введены аварийные отключения электричества. Власти описывают ситуацию в Киевской области как тяжелую. Украинские власти обвиняют Россию в желании заморозить население за неимением больших успехов на поле боя.

Тем не менее по мере приближения зимы военные успехи Украины замедляются.

Вероятность украинской военной победы, определяемой как изгнание русских из всей Украины, включая то, на что они претендуют, к примеру, Крым, вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, в военном отношении невелика Марк Милли Глава Объединённого комитета начальников штабов армии США

Министерство обороны России опубликовало кадры работы дронов-камикадзе, которые использовались в том числе и при недавних массированных ударах по Украине. Россия настаивает на том, что ее цель - только энергетическая или военная инфраструктура.