ISW: силы РФ истощают свой запас высокоточного оружия

Российские силы провели самую массированную ракетную атаку на критическую инфраструктуру в Украине с начала войны.

Институт изучении войны (ISW) заявляет: маловероятно, что ущерб, нанесенный энергосистеме Украины, сломит моральный дух украинцев на фоне улучшенной воздушной обороны и последних побед на поле боя в Херсонской области.

Украинские и российские источники сообщают, что российские силы ударили по целям в Киеве, а также в Ровно, Житомире, Львове, Хмельницком, Полтаве, Виннице, Одессе, Кировограде, Черкассах, в Волынской и в Харьковской областях.

Генштаб ВСУ Украины сообщил, что 15 ноября Россия выпустила свыше 90 ракет, украинские ПВО сбили более 70 российских крылатых ракет и все дроны.

Институт изучения войны заявляет: возросший процент сбитого Украиной оружия показывает произошедшие за последний месяц усовершенствования систем ПВО, Генштаб ВСУ связал это с эффективностью предоставленных Западом систем ПВО.

Одна ракета упала в Польше, впервые с начала войны удару подверглась территория государства-члена НАТО.

Минобороны РФ отрицает причастность России и заявляет, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы не наносилось.

Но Россия действительно целилась по Ковелю в Волынской области. По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, украинские силы сбили большинство из 13 крылатых ракет, выпущенных Россией по расположенной на западе Украины Львовское области.

Институт изучения войны заявляет, что российские силы в значительной мере истощают свой запас высокоточного оружия и, скорее всего, будут вынуждены замедлить темп своей кампании, направленной против критической инфраструктуры Украины.