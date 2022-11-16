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Польша

"В конечном итоге ответственность лежит на России"

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 Euronews
Министр обороны США уверен, что ответственность в любом случае лежит на России
Министр обороны США уверен, что ответственность в любом случае лежит на России   -   Авторское право  Susan Walsh/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Депутаты польского парламента в среду провели минуту молчания в память о погибших на востоке страны. Падение ракеты у села Пшеводув унесло жизни двух человек.

В Варшаве и в НАТО пришли к предварительному заключению, что это не российская, как предполагалось изначально, а украинская зенитная ракета, которая отклонилась от курса.

В Киеве же по-прежнему настаивают, что не имеют никакого отношения к трагедии. Президент Зеленский накануне вечером обвинил Россию в распространении боевых действий на территорию НАТО.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Я даже не сомневаюсь в вечерних докладах мне лично - от командующего ВВС до главкома Залужного, я не сомневаюсь в том, что это была не наша ракета и не наш ракетный удар".

И Варшава, и Москва вызвали "на ковёр" послов; в российском МИДе призвали Польшу извиниться за "антироссийские выпады", звучавшие в ночь на среду.

Но на Западе подчёркивают, что если ракета и была украинской, они не винят Киев и называют инцидент прямым следствием российских обстрелов Украины.

Ллойд Остин, министр обороны США:

"Мы не нашли ничего, что противоречило бы предварительному заключению президента Польши о том, что этот взрыв, скорее всего, произошёл из-за украинской зенитной ракеты, которая, к сожалению, упала в Польше. Но каким бы ни был окончательный вывод, мир знает, что в конечном итоге ответственность за это несёт Россия".

Расследование всё ещё продолжается, но пока что на Западе называют произошедшее "трагической случайностью" и не считают "нападением на НАТО".