Швеция меняет конституцию ради Турции

Шведский парламент в среду одобрил изменения в конституцию, которые ужесточают антитеррористическое законодательство. Новые нормы позволят "ограничить свободу собраний групп, связанных с террористической деятельностью".

Эти изменения в основной закон Швеции внесены ради Турции, которая до сих пор блокирует вступление скандинавского королевства в НАТО. Теперь Швеции будет легче заводить дела против лиц, связанных с курдскими организациями, которые Анкара считает террористическими — прежде всего это Курдская рабочая партия.

На прошлой неделе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время визита в Турцию подчеркнул, что его кабинет намерен ужесточить борьбу с терроризмом.

Швеция долгое время предоставляла убежище членам организаций, которые называли террористическими не только Анкара, но и Вашингтон и Брюссель. Ситуация изменилась после вторжения России в Украину. Швеция подала заявку на вступление в НАТО, но её кандидатуру заблокировала Турция.

Одобренные в среду изменения должны вступить в силу с 1 января следующего года.