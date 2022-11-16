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Швеция

Швеция меняет конституцию ради Турции

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 Euronews
В Турции долгое время называли Швецию "убежищем для террористов"
В Турции долгое время называли Швецию "убежищем для террористов"   -   Авторское право  ADEM ALTAN/AFP or licensors

Шведский парламент в среду одобрил изменения в конституцию, которые ужесточают антитеррористическое законодательство. Новые нормы позволят "ограничить свободу собраний групп, связанных с террористической деятельностью".

Эти изменения в основной закон Швеции внесены ради Турции, которая до сих пор блокирует вступление скандинавского королевства в НАТО. Теперь Швеции будет легче заводить дела против лиц, связанных с курдскими организациями, которые Анкара считает террористическими — прежде всего это Курдская рабочая партия.

На прошлой неделе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во время визита в Турцию подчеркнул, что его кабинет намерен ужесточить борьбу с терроризмом.

Швеция долгое время предоставляла убежище членам организаций, которые называли террористическими не только Анкара, но и Вашингтон и Брюссель. Ситуация изменилась после вторжения России в Украину. Швеция подала заявку на вступление в НАТО, но её кандидатуру заблокировала Турция.

Одобренные в среду изменения должны вступить в силу с 1 января следующего года.