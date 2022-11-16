О нападении на Польшу и на НАТО речь не идёт: западные лидеры максимально острожное комментируют трагически инцидент на польской территории, который унёс жизни двух человек.

По предварительным данным НАТО, это украинская зенитная ракета, отклонившаяся от курса, хотя окончательных выводов пока нет.

В любом случае, в Варшаве в среду ясно дали понять, что считают произошедшее трагической случайностью.

Анджей Дуда, президент Польши:

"Нет абсолютно никаких указаний на то, что это было прямое нападение на Польшу. Так что тот факт, что ракета упала на польской территории, не стал результатом чьих-то преднамеренных действий. Польша не была целью ракет. Так что, по факту, нападения на Польшу не было".

Вечером во вторник в польский МИД вызывали российского посла, в среду российский МИД пригласил польского посла.

Представитель российского МИДа Мария Захарова призвала польские власти принести извинения за "антироссийские выпады", звучавшие накануне. В Кремле особо отметили взвешенную позицию Вашингтона.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Ещё раз хочу вас пригласить обратить внимание на достаточно сдержанную реакцию американцев, которая контрастировала с абсолютно истеричной реакцией польской стороны и целого ряда других стран. Почему так произошло — нужно, наверное, вопрос задать Варшаве".

В руководстве НАТО особо подчёркивают, что если ракета и была украинской, они не винят Киев и называют инцидент прямым следствием российских обстрелов Украины.