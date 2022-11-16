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Индонезия
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Большинство стран G20 осуждают войну в Украине, но есть и другие мнения — заявление

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 Euronews
Участники саммита G20 приняли участие в церемонии посадки мангровых деревьев в парке Нгурах Рай на Бали
Участники саммита G20 приняли участие в церемонии посадки мангровых деревьев в парке Нгурах Рай на Бали   -   Авторское право  Alex Brandon/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Большинство стран G20 строго осуждают войну в Украине, но есть и другие мнения по поводу этой ситуации, говорится в итоговом коммюнике саммита. Страны G20 отмечают, что война обострила существующие проблемы мировой экономики, а также считают недопустимым применение или угрозу применения ядерного оружия.

В последний день саммита G20 на Бали мировые лидеры рассчитывали продолжить работу над проектом финального заявления, в котором после долгих споров российская агрессия будет осуждена, но с упоминанием разных точек зрения.

При этом события отошли на второй план после сообщений о падении ракет на польской территории вблизи границы с Украиной. Программа саммита сдвинулась из-за экстренного совещания стран "большой семерки" и НАТО.

Представляющий Россию вместо Владимира Путина министр иностранных дел Сергей Лавров перед тем, как досрочно покинуть саммит, назвал проект декларации "политизированным" западными союзниками Украины.

Члены G 20 борются с целым рядом проблем - от бешеной инфляции, отсутствия продовольственной безопасности и голода до последствий изменения климата. И над всем этим дамокловым мечом висит угроза ядерной эскалации в войне в Украине.

Пока остается неясным, удалось ли странам чего-нибудь добиться на саммите. Однозначно одно — российское вторжение в соседнюю страну, безусловно, всколыхнуло мировую экономику, и большая часть мира будет еще какое-то время ощущать его последствия.