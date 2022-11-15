G20 пытается принять "решительно осуждающую РФ" декларацию

Лидеры государств Евросоюза в первый день саммита "Большой двадцатки" на Бали провели интенсивные переговоры с целью утвердить текст декларации, решительно осуждающей вторжение России в Украину.

Проект, с которым ознакомились информагентства, "самым решительным образом осуждает агрессию Российской Федерации" и "требует её полного и безоговорочного ухода с территории Украины". В заявлении также отмечается, что G20 не является форумом для решения вопросов безопасности.

Это хорошо и правильно - та динамика, что возникает здесь. Надо ясно дать понять, что война и агрессия не могут быть приняты, что последствия этой войны для остального мира в том, что касается риска голода и роста цен на энергию, должны быть тщательно проанализированы и всё должно быть сделано, чтобы избежать их. В то же время мы ясно даем понять: применение ядерного оружия - это не вариант Олаф Шольц канцлер Германии

Попытки давления на Россию, отмечают обозреватели, натолкнулись на саммите на её союзников - Китай, Индию и Южную Африку, которые не пошли на прямую критику Москвы .

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, который возглавлял делегацию в Индонезии вместо президента Путина, осудил попытки администрации США изолировать Москву.

"Все проблемы на стороне Украины, которая категорически отказывается вести какие-либо переговоры и выдвигает условия, явно нереалистичные и неадекватные сложившейся ситуации", - сказал он.

На своём первом саммите "Большой двадцатки" новый премьер-министр Италии заверила президента США в поддержке Украины и НАТО. В проекте итоговой декларации также звучит призыв к продлению соглашения об экспорте зерна. Срок действия сделки, заключенной в июле при посредничестве Турции, истекает в пятницу. Намерения Москвы пока не ясны, что вызывает опасения международного сообщества.