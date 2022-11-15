Осуждение РФ на саммите G20

Саммит стран "большой двадцатки" в Индонезии проходит без участия президента России Владимира Путина. Вместо него делегацию возглавил министр иностранных дел Сергей Лавров, который уже покинул международную встречу после двусторонних переговоров с членами делегаций Китая и Турции.

Накануне организаторы мероприятия решили отменить групповую фотографию на церемонии открытия и, по данным агентства Kyodo со ссылкой на индонезийских чиновников, фотографироваться с Лавровым отказались представители США и европейских стран.

Президент Индонезии Джоко Видодо на полях саммита заявил: "Ответственность в данном случае означает, что мы должны прекратить эту войну. Если война не закончится, то всему миру будет очень тяжело двигаться вперед".

Китай вновь заявил, что выступает против исключения России из "Группы двадцати" и других международных площадок. Вместе с тем председатель КНР Си Цзиньпин в своей речи осудил политизацию вопросов продовольствия и энергоресурсов и их использование в качестве оружия, а также выразил уверенность, что все участники G20 должны противостоять таким попыткам.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, еще один традиционный союзник Кремля, вновь призвал к поиску дипломатических решений в Украине.

В тексте проекта итоговой декларации осуждалась российская военная агрессия в Украине и звучало требование о полном выводе войск.