Сообщения о падении ракет на польской территории

Польша повышает боеговтовность ряда воинских частей и спецслужб после предполагаемого падения ракет на польской территории. Ранее СМИ сообщили о гибели двух человек в польской деревне в 8 км от границы с Украиной. Эти сообщения не подверждены; официальные лица говорят, что "изучают причины".

В Варшаве подчеркнули, что тесно работают вместе с США и НАТО и рассматривают возможность введения в действие 4-й статьи устава НАТО — о совместных консультациях. В Пентагоне также отказались комментировать ситуацию.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на источники в американской разведке заявляет, что ракеты были российскими — возможно, уже сбитыми украинскими средствами ПВО.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Мы говорили про то, что террор не ограничится рубежами нашей страны. Он уже распространился на территорию Молдавии, а сегодня российские ракеты ударили по Польше. Чем дольше Россия ощущает безнаказанность, тем больше будет угроз для всех, кого могут достать российские ракеты".

В минобороны России назвали такие сообщения провокацией, и заявили что никаких ударов по целям в районе украинско-польской границы российские войска не наносили, а появившиеся в СМИ изображения обломков "не имеют отношения к российским средствам поражения".

Ранее во вторник Россия нанесла массированный удар по украинской территории, выпустив, по данным Киева, несколько десятков ракет.

Главное по инциденту в Польше:

-- Глава Евросовета Шарль Мишель созовет экстренную встречу лидеров стран Евросоюза на саммите G20 в связи с инцидентом в Польше - Twitter;

-- На территории Польши возле границы с Украиной, предположительно, упали две ракеты, погибли два человека;

-- По итогам созванного премьер-министром Польши совещания по безопасности было решено повысить боеготовность в некоторых воинских частях - заявление

-- Президент Анджей Дуда провел телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы проверить, нужно ли активировать 4-ю статью НАТО - о совместных консультациях.

-- Вашингтон работает с Варшавой и партнерами по НАТО для сбора информации по инциденту в Польше - Госдепартамент;

-- Союзники по НАТО консультируются по инциденту в Польше на границе с Украиной, все факты должны быть установлены - Столтенберг;

-- Обломки на опубликованных в СМИ фотографиях "не имеют никакого отношения к российским средствам поражения" - Минобороны РФ.