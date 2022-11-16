Взрыв в Польше: чем могло бы ответить НАТО

Ситуация вокруг падения ракеты в Польше вновь оживила обсуждения о реализации положений договора НАТО о взаимопомощи. Призывы воспользоваться таким правом для защиты блока звучали из уст официальных лиц и влиятельных деятелей разных стран. О чем идёт речь в столь часто упоминаемых статьях 4 и 5 договора Североатлантического альянса?

Статья 4: консультации

Согласно четвёртой статье, страны-члены НАТО должны проводить консультации в случае угрозы территориальной целостности или безопасности. К этим положениям прибегали часто в случае международных кризисов, как было, например, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Каждый раз такие консультации воспринимают прежде всего как сигнал о подготовке конкретных мер со стороны альянса.

Польша, как отмечал глава национального бюро безопасности Яцек Шевера, рассматривала возможность активации четвёртой статьи и в этот раз. Об этом же говорил и президент Литвы Гитанас Науседа.

Статья 5: военная помощь

Пятая статья, в свою очередь, применялась лишь однажды: после терактов 11 сентября 2001. В ней идёт речь о реакции на вооружённое нападение на кого-либо из членов НАТО.

При таком развитии событий договор предусматривает военную помощь для защиты союзника и сохранения региональной безопасности, вплоть до применения вооружённой силы. Нападение на одну из стран НАТО, согласно этим положениям, рассматривается как нападение на весь альянс.

После 11 сентября именно в рамках этой статьи по запросу США силы НАТО проводили совместную операцию в Афганистане, целью которой было объявлено уничтожение террористов группировки «Талибан». Войска блока были выведены из страны только в 2021.