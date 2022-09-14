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Люксембург

Google не добился отмены рекордного штрафа в суде ЕС

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 Андрей Позняков
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Логотип Google на штаб-квартире корпорации
Логотип Google на штаб-квартире корпорации   -   Авторское право  Alastair Grant/AP Photo

Американская корпорация Google не смогла добиться отмены рекордного штрафа по обвинению в нарушении правил свободной конкуренции в ЕС. В 2018-м году Еврокомиссия обязала интернет-гиганта выплатить почти 4,5 млрд долларов из-за предустановки браузера и поисковой системы Google на устройствах Android. По итогам рассмотрения жалобы компании суд лишь сократить размер штрафа – до 4 млрд 130 млн в долларовом эквиваленте.

В постановлении сказано, что решение Еврокомиссии законно, а действия Google действительно можно расценить как попытку наложить недопустимые ограничения на производителей мобильных устроств и операторов связи с целью закрепления доминирующего положения на рынке поисковых систем.

В американской корпорации заявили, что разочарованы таким решением и намерены оспаривать штраф в Суде Европейского союза. Google настаивает на том, что продвигала те или иные продукты лишь ради поддержания качественной экосистемы Android и наоборот создала больше возможностей как для потребителей, так и для бизнеса в Европе и по всему миру. Компания обвиняет Еврокомиссию в непонимании экономических моделей существования мобильных платформ.