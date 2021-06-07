Google заплатит крупный штраф

Американская корпорация Google заплатит штраф в размере 220 миллионов евро, который был ей выписан антимонопольным регулятором Франции. Ведомство пришло к выводу, что Google злоупотреблял своим доминирующим положением на рынке рекламных услуг, предоставляя преимущества собственным технологиям в ущерб конкурентам и издателям. Ранее к регулятору обратились с соответствующей жалобой несколько крупных европейских СМИ. В Google не стали оспаривать решение, предпочтя заключить сделку, и пообещали принять необходимые меры для исправления ситуации. Между тем, в конце 2019 года компания уже была оштрафована во Франции на 150 миллионов евро по аналогичному поводу. Кроме того, Европейская комиссия также уже штрафовала Google на общую сумму, превышающую 8 миллиардов евро.