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Украина

Украина восстанавливает контроль над Херсоном

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 Андрей Позняков
Жители Херсона позируют во время празднования возвращения украинских сил в город, 12 ноября 2022
Жители Херсона позируют во время празднования возвращения украинских сил в город, 12 ноября 2022   -   Авторское право  AP Photo/Nina Lyashonok

Украина восстанавливает контроль надо освобождёнными районами Херсонской области. ВСУ собирают трофейное оружие и технику, а также прочёсывают местность в поисках россиян, которые не успели уйти на восточный берег Днепра. Сапёры проверяют улицы и дома на наличие мин и взрывоопасных объектов. В Херсон с воскресенья возвращается национальная полиция, которая также будет участвовать в фильтрационных мероприятиях, – сообщают в Киеве.

Глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей региона не спешить с возвращением в свои дома, пока взрывотехники не завершат работу. Кроме того, по его словам, сохраняется угроза обстрелов.

В Москве после отступления из Херсона заявляют о продолжении подготовки новых сил для участия в войне. Эта работа ведётся, в частности, на белорусских полигонах. Киев ранее предостерегал Минск от участия во вторжении, отмечая сосредоточение значительных сил у своих северных рубежей. Белорусская госпогранслужба обвиняет украинскую сторону в минировании приграничных территорий и разрушении переправ.