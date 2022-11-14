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Сербия

Сербы недовольны качеством воздуха

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 Euronews
Акция протеста против загрязнения воздуха. Белград, Сербия. 13 ноября 2022 года
Акция протеста против загрязнения воздуха. Белград, Сербия. 13 ноября 2022 года   -   Авторское право  Darko Vojinovic/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Сотни людей провели в воскресенье в Белграде акцию протеста, требуя от властей принять меры по улучшению качества воздуха в столице.

Акция получила название "Народ против отравителей". Протестующие несли транспаранты с надписями "Будьте частью решения, а не загрязнения" и "Воздух опасен".

Организаторы заявили, что из-за токсичного воздуха в стране ежегодно умирают тысячи людей.

Сербия сталкивается с многочисленными экологическими проблемами. Помимо плохого качества воздуха, они включают в себя также неэффективное управление отходами и загрязненные реки.