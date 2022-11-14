Сербы недовольны качеством воздуха

Сотни людей провели в воскресенье в Белграде акцию протеста, требуя от властей принять меры по улучшению качества воздуха в столице.

Акция получила название "Народ против отравителей". Протестующие несли транспаранты с надписями "Будьте частью решения, а не загрязнения" и "Воздух опасен".

Организаторы заявили, что из-за токсичного воздуха в стране ежегодно умирают тысячи людей.

Сербия сталкивается с многочисленными экологическими проблемами. Помимо плохого качества воздуха, они включают в себя также неэффективное управление отходами и загрязненные реки.