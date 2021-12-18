Протест экоактивистов в Белграде

Собравшиеся у правительственной резиденции в Белграде манифестанты выступили против планов концерна Rio Tinto открыть литиевый рудник на западе страны. По словам демонстрантов, отказ городского совета Лозницы от регионального плана развития, позволяющего добывать литий, является только первым шагом. И властям доверять не стоит.

Александр Йованович Чута, лидер движения "Экологическое восстание": "У Александра Вучича (президент Сербии) есть время до Рождества, чтобы исключить проект из регионального плана, и обнародовать все документы, подписанные его правительством и предыдущими кабинетами министров, начиная с 2004 года. Далее - расторгнуть контракты с Rio Tinto. У властей есть только один вариант - поблагодарить Rio Tinto, как это сделали бы все нормальные страны в мире и в Европе, и изгнать Rio Tinto".

Литий, один самых востребованных металлов и ключевой компонент автомобильных аккумуляторов. Ранее в австралийско-британском концерне Rio Tinto заявили, что намерены соблюдать все меры по защите окружающей среды при добыче лития.