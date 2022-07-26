"Широко открытые Игры": объявлен слоган Олимпиады-2024 в Париже

До начала Олимпийских игр в Париже осталось ровно два года.

В эту дату оргкомитет состязаний объявил официальный слоган Олимпиады-2024: Games Wide Open, что можно перевести на русский как "Широко открытые Игры". Подразумевается, что лозунг намекает на равенство между полами и говорит об открытости Олимпиады для новых видов спорта: в Париже на Играх впервые будут соревноваться танцоры брейк-данса.

"Наша цель — сделать стоимость билетов доступной для большего числа людей, чтобы стадионы были полны и чтобы люди давали волю эмоциям и шли поддерживать сборную Франции", — заявил председатель оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге.

Продажа билетов на соревнования откроется в декабре этого года. Организаторы обещают, что их стоимостьбудет начинаться от 24 евро, а половина билетов будет стоить меньше пятидесяти.