В Париже представлены официальные талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года. Ими стали фригийские колпаки - символ Французской революции.

"Это талисман, олицетворяющий французский дух, идеал, воплощающий в себе ценности нашей страны, часть нашей истории и особый взгляд на мир", — пояснили в оргкомитете Игр.

Именно этот колпак изображен на знаменитой картине Эжена Делакруа "Свобода, ведущая народ" (1830).

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Сообщается, что талисманы поступят в продажу в ближайшее время.