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Талисманы Олимпиады-2024
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Фригийский колпак - талисман Олимпиады-2024

В Париже представлены официальные талисманы летних Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года. Ими стали фригийские колпаки - символ Французской революции. 

"Это талисман, олицетворяющий французский дух, идеал, воплощающий в себе ценности нашей страны, часть нашей истории и особый взгляд на мир", — пояснили в оргкомитете Игр. 

Именно этот колпак изображен на знаменитой картине Эжена Делакруа "Свобода, ведущая народ" (1830). 

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

Сообщается, что талисманы поступят в продажу в ближайшее время.

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