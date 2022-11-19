В субботу, 19 ноября, на станцию Херсона на юге Украины прибыл первый пассажирский поезд после вывода из города российских войск 11 ноября.

На борту находились около 200 пассажиров.

Поезд из Киева прибыл с опозданием на час и остановился в 08:00 мск. Украинцы называют его "поездом победы".

В первые дни войны российские войска вошли в Херсон из соседнего Крыма, который они аннексировали в 2014 году. Когда 11 ноября российские солдаты ушли из Херсона, они оставили город без элементарной инфраструктуры — воды, электричества, транспорта и связи. Жители города сообщали о повсеместных грабежах со стороны оккупантов и расправах с мирным населением.

Некоторые из находившихся на борту купили билеты, проданные Украинскими железными дорогами в рамках благотворительной акции по сбору средств для поддержки армии. «Билеты до победы» (Квитки до перемоги) позволяют пассажирам путешествовать между Киевом и городами, расположенными на территориях, которые еще совсем недавно были оккупированы Россией.