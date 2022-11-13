Нелегальная миграция бьёт рекорды в Британии

Рекордное количество мигрантов в Великобритании.

По данным Министерства обороны число нелегалов, прибывающих в страну через Ла-Манш, превысило 40 000 человек с начала года.

Только в субботу их прибыло около тысячи. Рискуя жизнью на 22 небольших лодках (972 человека) мигранты пересекли пролив, чтобы достичь берегов Соединенного королевства.

Среди них преимущественно албанцы, иранцы и афганцы.

Ситуация всерьез беспокоит нынешнее правительство. Ведь Тори ставили главным приоритетом после "Брексита" — решение миграционной проблемы.

Однако цифры показывают обратное. В прошлом году число мигрантов также было рекордным. Тогда количество нелегалов составило почти 29 тысяч. В этом году их почти на треть больше.

Тема нелегальной миграции - предметом напряженных отношений с Парижем. В пятницу обе страны объявили о прогрессе в поиске нового решения по миграционному вопросу. Соединенное Королевство собирается выделить Франции 91 миллион евро на усиление контроля береговой линии.

В начале ноября глава МВД Великобритании Суэлла Браверман назвала нелегальную миграцию "вторжением на южное побережье", что вызвало полемику в стране.