Теракты в Париже: Салах Абдеслам попросил прощения у родственников жертв

На судебном процессе по терактам в Париже прозвучали слова раскаяния.

В пятницу прошло последнее слушание, в котором единственный оставшийся в живых террорист Салах Абдеслам попросил прощения у родственников жертв и рассказал о том страшном дне 13 ноября 2015 года, когда погибли 130 человек.

Он рассказывал более серьезным тоном, и в конце он фактически попросил прощения, что оказалось для нас сюрпризом. Да, можно сказать, это было неожиданно Жорж Салинес отец одной из жертв

До сих пор неясной остается ситуация с поясом шахида обвиняемого: он утверждает, что в последний момент решил не активировать его, но, по словам эксперта, он все равно без неисправен.

Со слезами на глазах Салах Абдеслам закончил свое выступление словами:

"Я прошу вас простить меня. Я знаю, что ненависть остается (...) Я прошу вас сегодня ненавидеть меня немного меньше".

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