Херсон готовится к уличным боям

Украина обвинила Россию в разграблении пустующих домов в Херсоне и заселении в них военнослужащих в гражданской одежде.

Киевские чиновники утверждают, что это часть подготовки к уличным боям в городе, которые, по прогнозам обеих сторон, станут одним из самых важных сражений войны.

Назначенные Кремлем власти оккупированного региона объявили о завершении т.н. "эвакуации" из Херсона, Киев называет это насильственной депортацией и военным преступлением. Подконтрольные Москве чиновники опубликовали видео, на котором последний теплоход с жителями области отправился на левый берег Днепра.

Бежавшие от российской оккупации на украинскую территорию рассказывают о том, что им приходилось прятать свои телефоны от военных, при этом связаться с внешним миром они не могли. Россия ввела военное положение и ограничила связь в четырех украинских регионах, которые она провозгласила своими в начале октября.

Накануне Владимир Путин сообщил, что в зоне т.н. "специальной военной операции" находятся 80 тысяч мобилизованных, 50 тыс. из которых участвуют в боевых действиях. Ранее российский президент заявил, что план по частичной мобилизации в 300 тысяч человек был перевыполнен за счет добровольцев.

Украинская армия, тем временем, утверждает, что приближается к Херсону. Цель — разрушить логистику и цепь поставок российских войск, сделав их присутствие там нежизнеспособным.